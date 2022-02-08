 
مباشر
عاجل
تونس.. جمعية القضاة تدعو إلى تعليق العمل في المحاكم يومين احتجاجا على قرار سعيد حل المجلس القضائي

أولمبياد بكين.. عزل 32 رياضيا إثر إصابتهم بفيروس كورونا

الرياضة

أولمبياد بكين.. عزل 32 رياضيا إثر إصابتهم بفيروس كورونا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scfz

قال منظمون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، إنه تم عزل أكثر من 30 رياضيا بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وأن مدة العزل في المتوسط تبلغ سبعة أيام.

إقرأ المزيد
تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا بين القادمين للمشاركة في أولمبياد بكين
تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا بين القادمين للمشاركة في أولمبياد بكين

وأوضح بريان مكلوسكي، رئيس اللجنة الطبية المتخصصة في دورة ألعاب بكين، أنه "سنسمح لأكبر عدد ممكن من الرياضيين بالخروج من العزل، ولكن فقط بقدر ما يمكننا القيام به بأمان".

ولفت إلى أن "الغالبية العظمى من الرياضيين المعزولين هم بصحة جيدة، ولا يحتاجون إلى أي علاج طبي".

واعترف المنظمون بأن العزل صعب للرياضيين، الذين يواجهون احتمال فقدان المسابقات بعد سنوات من التدريب، مؤكدين أنهم يعملون على معالجة أي مشاكل بسرعة.

ويطلب منظمو أولمبياد بكين، من الجميع إجراء اختبارات PCR يوميا، ويتم نقل أولئك الذين يتم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا، إلى منشأة عزل، إلى حين حصولهم على اختبارات سلبية تؤكد خلوهم من العدوى. 

وأشار مكلوسكي، إلى أن الاختبارات التي يجريها المصابون قد تكون إيجابية لفترة طويلة، وأن الذين أصيبوا سابقا قد تظهر نتائج اختباراتهم إيجابية بسبب إصابتهم مرة أخرى، ومن المممكن أن ينشروا الفيروس.

المصدر: AP

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا