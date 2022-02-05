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تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا بين القادمين للمشاركة في أولمبياد بكين

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تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا بين القادمين للمشاركة في أولمبياد بكين
AP
بكين
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أعلنت اللجنة التنظيمية للألعاب الأولمبية الشتوية المنعدة في بكين أن السلطات الصينية سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين للمشاركة في الألعاب.

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وجاء في بيان نشرته اللجنة اليوم السبت، أن 287 شخصا وصلوا إلى الصين في 4 فبراير الجاري، هم 138 رياضيا ومسؤولا و149 شخصا من "ممثلي الأطراف المعنية الأخرى". وأضاف أن نتائج اختبارات كورونا التي أجريت لهم في المطار وفي فندق القرية الأولمبية كانت إيجابية (أي مصابون) لدى 45 شخصا منهم، وهم 25 رياضيا ومسؤولا، و20 ممثلا للأطراف المعنية.

وستنتهي الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 20 فبراير الجاري.

المصدر: تاس

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