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على متن طائرة خاصة.. صلاح يغادر الكاميرون

الرياضة

على متن طائرة خاصة.. صلاح يغادر الكاميرون
AFP
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غادر محمد صلاح قائد منتخب مصر و نجم فريق ليفربول الكاميرون صباح الاثنين متوجها الى إنجلترا عبر طائرة خاصة للانضمام إلى فريقه الانجليزي.

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ماني يكشف حديثه لمحمد صلاح عقب خسارة مصر أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا
ماني يكشف حديثه لمحمد صلاح عقب خسارة مصر أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا

وسيطرت حالة من الحزن على محمد صلاح عقب خسارة منتخب مصر لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة بتاريخ الكرة المصرية.

وخسر المنتخب المصري بقيادة صلاح أمام نظيره السنغالي بقيادة ساديو ماني، زميله في ليفربول، بالمباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

المباراة وصلت لركلات الترجيح، بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي وانفجر لاعبو مصر في البكاء بعد أن سدد ساديو ماني ركلة جزاء الفوز للسنغال (2-4). 
وغرق صلاح في البكاء، بينما خرج ماني وزملاؤه في فريق السنغال بعيدا للاحتفال.

المصدر: "وكالات"

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