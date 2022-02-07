ماني يكشف حديثه لمحمد صلاح عقب خسارة مصر أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا

تحدث ساديو ماني، نجم منتخب السنغال وليفربول، عن تتويج بلاده بكأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخ "أسود التيرانغا"، وكشف عن ما قاله لزميله في "الريدز" محمد صلاح، قائد المنتخب المصري.

وقال ماني خلال تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت": "شيء لا يصدق، الأمر كان صعبا، ولكن حققنا المراد، كنا نؤمن بأنفسنا، وساعدنا الله في الحصول على اللقب، أشكر الله وأشكر السنغاليين الذين أمنوا بنا".

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مضيفا: "قلت لـ محمد صلاح أنت تبقى دائما لاعبا كبيرا، وأنا أتقاسم معك كل الاحترام".

وختم موجها كلامه لمحمد صلاح: "أمامك تحديات كثيرة ستخوضها في كأس أمم إفريقيا 2023".

وخسر المنتخب المصري بقيادة صلاح أمام نظيره السنغالي بقيادة ساديو ماني، زميله في ليفربول، بركلات الترجيح (2-4) بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الأحد، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

المصدر:"وكالات"