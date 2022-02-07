ماني يهزم صلاح في سباق خاص

توج السنغالي سايدو ماني، جناح ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون.

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وقاد ساديو ماني، منتخب السنغال إلى أول ألقابه في بطولة أمم إفريقيا، مساء أمس الأحد عقب الفوز بركلات الترجيح 4-2 على حساب مصر التي يقودها زميله في الفريق الإنجليزي "الريدز"، محمد صلاح، عقب التعادل السلبي طيلة الوقتين الأصلي والإضافي.

وسدد ساديو ماني الركلة الترجيحية الأخيرة للسنغال التي منحت أسود التيرانغا اللقب الأول، بعدما أهدر جناح ليفربول الإنجليزي، ركلة جزاء في الدقيقة الـ7 من المباراة التي تصدى لها حارس "الفراعنة"محمد أبو جبل ببراعة.

وظفر ساديو ماني بأول ألقابه مع منتخب السنغال، بعدما خسر في 2019 بالقاهرة ضد الجزائر بهدف نظيف.

ويتجدد اللقاء بين منتخبي مصر والسنغال ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، في مباراتين 24 و29 مارس المقبل.

المصدر: "وكالات"