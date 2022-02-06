كأس العالم للأندية.. الجزيرة يفتح باب الجحيم على نفسه أمام الهلال في "الديربي" العربي.. فيديو

اكتسح الهلال السعودي منافسه الجزيرة الإماراتي (6-1) في "الديربي" العربي الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات.

وبدأ الجزيرة بالتسجيل عبر مهاجمه المالي عبد الله ديابي مبكرا، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، ليفتح عليه باب "الجحيم". فقد جاء رد الهلال قاسيا جدا، إذ رد "زعيم" آسيا بسداسية "نصف دزينة" من الأهداف، توالي على تسجيلها كل من اللاعبين: أوديون إيغالو (د. 36)، ماثيو بيريرا (د. 40)، محمد إبراهيم كنو (د. 57)، سالم الدوسري (د. 77)، موسى ماريغا (د. 88)، وأندري كاريلو (د. 90 من ضربة جزاء) على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

وضرب الهلال، بطل آسيا، بذلك موعدا في الدور قبل النهائي للمونديال مع تشيلسي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

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بينما سيكتفي نادي الجزيرة الإماراتي بالمنافسة على المركز الخامس في البطولة يوم الأربعاء أيضا، ضد فريق مونتيري المكسيكي، الذي خسر بدوره أمام الأهلي المصري (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وكان الجزيرة قد استهل غمار النسخة الـ18 لبطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، مساء يوم الخميس الماضي، بفوز عريض على فريق وبيري من تاهيتي (4-1) في المباراة الافتتاحية، التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

المصدر: RT