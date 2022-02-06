رونالدو ينشر صورة مع جورجينا بمناسبة عيد ميلاده.. مع تعليق بالمنطق الفلسفي

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، متابعيه بصورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، من احتفاله بعيد ميلاده الـ37 أمس السبت.

ونشر رونالدو صورة له مع صديقته جورجينا رودريغيز، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وهما يحتفلان معا في المنزل أمام قالب حلوى كبير يحمل العلامة "التجارية" الشهيرة "CR7"، وعلق عليها، قائلا: "الحياة كالسفينة الدوارة "كالأفعوانية". العمل الجاد، السرعة العالية، الأهداف الملحة، والتطلعات المنتظرة... ولكن في النهاية، كل هذا يعود إلى العائلة، الحب، الصدق، الصداقة، والقيم التي تجعل الأمر يستحق كل هذا العناء. شكرا على كل الرسائل! 37 اكتمل!".

وحظيت الصورة بإعجاب أكثر من 11 مليونا و600 ألف متابع خلال نحو 15 ساعة من النشر.

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وبدأ كريستيانو رونالدو مسيرته الرائعة والمستمرة، في فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وانتقل إلى مانشستر يونايتد ليبدأ رحلة النجومية في صفوف "الشياطين الحمر" خلال الفترة ما بين عامي (2003 و2009)، وسطر اسمه بأحرف من ذهب مع ريال مدريد في الفترة من 2009 وحتى 2018، حيث توج بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية وأصبح الهداف التاريخي له برصيد 450 هدفا، ومن ثم ارتدى قميص يوفنتوس الإيطالي حتى صيف 2021، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد مرة أخرى.

المصدر: وكالات