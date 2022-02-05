المهاجم الكاميروني أبو بكر يتخطى المصري حسام حسن بعد 24 عاما.. فيديو

أنقذ المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر منتخب بلاده من الهزيمة أمام بوركينا فاسو، في الوقت القاتل للقاء الذي جمعهما يوم السبت، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الإفريقية.

وخرج أبو بكر من عرينه للمشاركة مع بداية الشوط الثاني، وأدرك التعادل بإحرازه هدفين متتاليين الثاني والثالث خلال ثلاث دقائق في الوقت القاتل عند الدقيقتين (85 و88)، ومن ثم سجل ركلة الترجيح الأولى ضمن سلسلة الركلات التي لجا الطرفان إليها مباشرة، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة (3-3)، وانتهت بفوز "الأسود غير المروضة" بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

هدف التعادل لصالح منتخب الكاميرون في مباراة المركز الثالث و الرابع في كأس أفريقيا 2021 لتصبح النتيجة 3_3 pic.twitter.com/F9ARckN63w — ABSAL SPORT (@AbsalSport) February 5, 2022

ورفع المهاجم الكاميروني رصيده إلى 8 أهداف، ليبتعد بصدارة هدافي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويعادل رقم النجم الإيفواري، لوران بوكو، الذي سجل نفس العدد من الأهداف في نسخة عام 1970 التي استضافها السودان.

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ومن جهة أخرى، حطم فينسنت أبوبكر رقما كان صامدا منذ 24 عاما، مسجلا أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة متجاوزا الأسطورة المصري، حسام حسن، والجنوب إفريقي بيني ماكارثي اللذين سجلا 7 أهداف في نسخة (بوركينا فاسو 1998).

وتقدم المهاجم الكاميروني المخضرم خطوتين للأمام في سباق هدافي كأس الأمم الإفريقية عبر تاريخها، بعد أن رفع رصيده إلى 9 أهداف، متجاوزا كلا من المصري أحمد حسن، الغيني باسكال فيندونو، المالي سيدو كيتا، والغاني أسامواه جيان برصيد 8 أهداف لكل منهم.

وتساوى فينسنت أبو بكر مع الإيفواري عبد الله تراوري، والأنغولي مانوتشو، بواقع 9 أهداف لكل منهم.

المصدر: وكالات