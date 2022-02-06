تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا

حصل قائد المنتخب الكاميروني المهاجم فينسنت أبو بكر على لقب هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021، والتي استضافتها الكاميرون من 9 يناير الماضي، وحتى 6 فبراير 2022.

وأحرز فينسنت أبو بكر قائد منتخب "الأسود غير المروضة" الكاميرونية ومهاجم نادي النصر السعودي، 8 أهداف في البطولة، متفوقا على مواطنه كارل توكو إيكامبي، الذي حل في المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

وعادل أبو بكر رقم اللاعب الإيفواري، لوران بوكو، الذي سجل نفس العدد من الأهداف في نسخة عام 1970 التي استضافها السودان.

وكسر مهاجم النصر رقما صامدا منذ 24 عاما، مسجلا أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة متجاوزا المصري، حسام حسن، والجنوب إفريقي بيني ماكارثي، اللذين سجلا 7 أهداف في نسخة (بوركينا فاسو 1998).

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وفي ما يلي جدول ترتيب أفضل هدافي كأس أمم أفريقيا 2021:

1- فينست أبو بكر (الكاميرون) برصيد 8 أهداف

2- كارل توكو إيكامبي (الكاميرون) برصيد 5 أهداف

3- ساديو ماني (السنغال) برصيد 3 أهداف

3- سفيان بوفال (المغرب) برصيد 3 أهداف

3- إبراهيما كونيه (مالي) برصيد 3 أهداف.

المصدر: وكالات