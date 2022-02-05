جوتا يختار بين زميليه صلاح وماني..  فمن يشجع في نهائي كأس إفريقيا بين مصر والسنغال؟

كشف البرتغالي، ديوغو جوتا، مهاجم ليفربول، عن رأيه بالمواجهة المرتقبة بين منتخبي زميليه في "الريدز" النجم محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وقال ديوغو جوتا خلال ظهوره في بث مباشر على موقع "Twitch" أثناء قيامه بممارسة لعبة "فيفا" بلاعبي فريقه ليفربول، عن رأيه في نهائي أمم إفريقيا، والذي سيشهد منافسة خاصة بين زميليه في صفوف "الريدز"، النجم محمد صلاح وساديو ماني: "أعتقد أن السنغال لديها فريق أقوى، ولكن إذا كان علي اختيار فريق، فأنا أختار مصر".

ديوجو جوتا لاعب ليفربول عن مواجهة صلاح وماني المرتقبة في نهائي كأس أمم أفريقيا pic.twitter.com/7uR7ntHahc — بوابة الوطن (@ElwatanNews) February 5, 2022

وألمحت شبكة "The Anfield Talk" إلى أن سبب دعم جوتا لمصر، قد يكون لوجود مواطنه البرتغالي كارلوس كيروش كمدير فني لمنتخب "الفراعنة".

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وسجل محمد صلاح هدفين "للفراعنة" في النسخة الحالية للبطولة الإفريقية ضد منتخبي غينيا بيساو والمغرب، بينما وقع ساديو ماني على 3 أهداف لمنتخب "أسود التيرانجا" في شباك كل من: زيمبابوي، كاب فيردي "الرأس الأخضر" وبوركينا فاسو.

يذكر أن المباراة النهائية للنسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "الكاميرون 2021"، بين منتخبي مصر والسنغال، ستقام يوم غد الأحد، على على ملعب "باول بيا ستاديوم" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

المصدر: وكالات