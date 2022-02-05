الأهلي يواجه مونتيري في كأس العالم للأندية.. التشكيلة الأساسية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت، صوب العاصمة الإماراتية أبو ظبي، التي تحتضن المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقر أن تنطلق المباراة في الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ويبدأ الأهلي، غمار مونديال الأندية 2021، من الدور الثاني للبطولة، واختار مدربه التشكيلة الأساسية التالية ضد منافسه مونتيري:

وقص نادي الجزيرة الإماراتي شريط النسخة الـ18 لبطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، مساء يوم الخميس الماضي، بفوز عريض على فريق وبيري من تاهيتي (4-1) في المباراة الافتتاحية، التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

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وتستضيف الإمارات منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من الثالث ولغاية الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، بمشاركة سبعة أندية منها ثلاثة عربية، وهي: (الجزيرة الإماراتي، الأهلي المصري، الهلال السعودي، مونتيري المكسيكي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، وبيري من دولة تاهيتي).

المصدر: RT