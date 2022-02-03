الجزيرة يستهل مشواره في كأس العالم لكرة القدم للأندية بفوز عريض.. فيديو
استهل نادي الجزيرة الإماراتي مشواره في النسخة الـ18 لبطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، بفوز عريض على فريق وبيري من تاهيتي (4-1) في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما اليوم الخميس.
ووقع على رباعية الجزيرة كل من، المهاجم زايد عبدالله العامري، والمهاجم أحمد محمد الهاشمي، والمدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، والمهاجم المالي عبد الله ديابي في الدقائق الـ(5، 25، 41، 63) على الترتيب.
#كاس_العالم_للانديه— سعيد الغامدي ➍ ➏🏆🤍💙 (@SAEED_0736) February 3, 2022
هدف الجزيرة الاول pic.twitter.com/evof7C0EgG
الجزيرة ضد بيراي— Koora goals (@Kooragoals4) February 3, 2022
هدف قول رابع للجزيرة في شباك بيراي عن طريق عبدالله ديابي⚽️#الجزيرة#بيراي#الجزيرة_بيراي#كأس_العالم_للأنديةpic.twitter.com/qqwkwwops8
بينما جاء هدف فريق وبيري اليتيم بـ"نيران صديقة" سجله المغربي محمد ربيع مدافع الجزيرة، خطأ في مرماه عند الدقيقة 48 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.
• هدف بيراي الأول ضد الجزيرة بهدف عكسي🎥— Ballista (@italiano_fc) February 3, 2022
• لما اللاعب ما يستطيع التسجيل و يقرر انه يسجل على نفسه 👇🤣🤣#الجزيرة#الجزيرة_بيراي#كأس_العالم_للأنديةpic.twitter.com/4iw3lOv6DU
وضرب الجزيرة بذلك موعدا في الدور الثاني للمونديال مع نادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وتستضيف الإمارات منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من الثالث ولغاية الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، بمشاركة سبعة أندية منها ثلاثة عربية، وهي: (الجزيرة الإماراتي، الأهلي المصري، الهلال السعودي، مونتيري المكسيكي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، وبيري من دولة تاهيتي).
المصدر: RT
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