الجزيرة يستهل مشواره في كأس العالم لكرة القدم للأندية بفوز عريض.. فيديو

استهل نادي الجزيرة الإماراتي مشواره في النسخة الـ18 لبطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، بفوز عريض على فريق وبيري من تاهيتي (4-1) في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما اليوم الخميس.

ووقع على رباعية الجزيرة كل من، المهاجم زايد عبدالله العامري، والمهاجم أحمد محمد الهاشمي، والمدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، والمهاجم المالي عبد الله ديابي في الدقائق الـ(5، 25، 41، 63) على الترتيب.

بينما جاء هدف فريق وبيري اليتيم بـ"نيران صديقة" سجله المغربي محمد ربيع مدافع الجزيرة، خطأ في مرماه عند الدقيقة 48 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

• هدف بيراي الأول ضد الجزيرة بهدف عكسي🎥

• لما اللاعب ما يستطيع التسجيل و يقرر انه يسجل على نفسه 👇🤣🤣#الجزيرة#الجزيرة_بيراي#كأس_العالم_للأنديةpic.twitter.com/4iw3lOv6DU — Ballista (@italiano_fc) February 3, 2022

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وضرب الجزيرة بذلك موعدا في الدور الثاني للمونديال مع نادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتستضيف الإمارات منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من الثالث ولغاية الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، بمشاركة سبعة أندية منها ثلاثة عربية، وهي: (الجزيرة الإماراتي، الأهلي المصري، الهلال السعودي، مونتيري المكسيكي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، وبيري من دولة تاهيتي).

المصدر: RT