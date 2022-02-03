شاهد.. رد فعل محمد صلاح على إضاعة فرصة ذهبية
تحسر النجم المصري محمد صلاح كثيرا على فرصة ضائعة لتسجيل هدف في مرمى نظيره الكاميروني خلال اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
وانفرد محمد صلاح بعد تلقيه كرة مرتدة بالخطأ من المدافع الكاميروني مارتين هونجالا، لكن زميله الحارس أندريه أونانا نجح في تشتيت الكرة من أمام النجم المصري الذي فشل في محاولة مراوغته في الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.
#مصر_الكاميرون— كلاسيكي (@ss74520824) February 3, 2022
فرصة محمد صلاح
هديةمن لاعب الكاميرون😰😰😱😱 !! pic.twitter.com/C1AgyGv6Iy
وأشعل "الفرعون" صلاح مواقع التواصل، عندما صب جام غضبه على عشب وأرضية ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية، كما يظهر في مقطع الفيديو تداوله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: RT
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