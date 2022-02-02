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السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا.. (فيديو)

الرياضة

السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا.. (فيديو)
AP Sunday Alamba
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بلغ منتخب السنغال المباراة النهائية للنسخة الـ33 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو، إثر فوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

ووقع على ثلاثية "أسود التيرانغا" كل من اللاعبين، عبدو ديالو، وإدريسا غاي، وساديو ماني في الدقائق (70، 76، 87) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب إبراهيم بلاتي توري هدف "خيول" بوركينا فاسو اليتيم عند الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

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وسيكون  منتخب السنغال على موعد في نهائي البطولة، بانتظار الفائز من المباراة المرتقبة التي ستجمع منتخبي الكاميرون ومصر مساء غد الخميس، على ملعب "باول بيا ستاديوم" في العاصمة ياوندي أيضا. 

بينما سيكتفي منتخب بوركينا فاسو والخاسر من مباراة الكاميرون ومصر باللعب على المركز الثالث في البطولة القارية.  

المصدر: "twitter/caf_online" 

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