التشكيلة الأساسية للمواجهة الأولى في "المربع الذهبي" لكأس إفريقيا

يستضيف ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة الأولى ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بكرة القدم بين منتخبي بوركينا فاسو والسنغال.

يستضيف ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، اليوم الأربعاء المباراة المرتقبة بين منتخبي بوركينا فاسو والسنغال في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وستبدأ المباراة بين "خيول" بوركينا فاسو و"أسود التيرانغا" السنغاليين في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

📋 تشكيل المباراة



🇧🇫 بوركينا فاسو 🆚 السنغال 🇸🇳



العناصر الأساسية لمنتخبي الخيول وأسود التيرانجا في أول مواجهات نصف نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 👇#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #BFASENpic.twitter.com/jlf7ONiUDb — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 2, 2022

وسيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد في نهائي البطولة، بانتظار الفائز من المباراة المرتقبة التي ستجمع منتخبي الكاميرون ومصر مساء غد الخميس، على ملعب "باول بيا ستاديوم" في العاصمة ياوندي أيضا.

المصدر: "twitter/caf_online"