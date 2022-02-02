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التشكيلة الأساسية للمواجهة الأولى في "المربع الذهبي" لكأس إفريقيا

الرياضة

التشكيلة الأساسية للمواجهة الأولى في
twitter/caf_online
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يستضيف ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة الأولى ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بكرة القدم بين منتخبي بوركينا فاسو والسنغال.

يستضيف ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، اليوم الأربعاء المباراة المرتقبة بين منتخبي بوركينا فاسو والسنغال في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وستبدأ المباراة بين "خيول" بوركينا فاسو و"أسود التيرانغا" السنغاليين في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

 

وسيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد في نهائي البطولة، بانتظار الفائز من المباراة المرتقبة التي ستجمع منتخبي الكاميرون ومصر مساء غد الخميس، على ملعب "باول بيا ستاديوم" في العاصمة ياوندي أيضا.

المصدر: "twitter/caf_online" 

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