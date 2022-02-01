 
مباشر
عاجل
بوتين: وعدونا بعدم تقدم الناتو بوصة واحدة نحو الشرق لكنهم خدعونا وتصرفوا بشكل آخر

سوريا تودع مونديال قطر بعد الهزيمة أمام كوريا الجنوبية

الرياضة

سوريا تودع مونديال قطر بعد الهزيمة أمام كوريا الجنوبية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/satt

خرج منتخب سوريا رسميا من دائرة المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر هزيمته أمام نظيره الكوري الجنوبي (0-2) اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من التصفيات.

وسجل هدفي "الشمشون" الكوري كل من اللاعبين، جين سو كيم وتشانغ هون كون في الدقيقتين (53 و71) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت في استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي.

إقرأ المزيد
تصفيات مونديال قطر .. تعادل بطعم الهزيمة للعراق ولبنان وبنكهة الفوز للإمارات
تصفيات مونديال قطر .. تعادل بطعم الهزيمة للعراق ولبنان وبنكهة الفوز للإمارات
إقرأ المزيد
منتخب سوريا.. التشكيلة الأساسية وفرص التأهل لمونديال قطر
منتخب سوريا.. التشكيلة الأساسية وفرص التأهل لمونديال قطر

وبقي منتخب سوريا في قاع المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، وخرج رسميا من دائرة المنافسة.

في المقابل، ضمن منتخب كوريا الجنوبية تأهله إلى مونديال قطر 2022، بعد أن رفع رصيده إلى 20 نقطة، وتصدر جدول الترتيب متجاوزا بفارق نقطة، نظيره الإيراني قبل مباراته اليوم أيضا أمام نظيره الإماراتي.

المصدر: وكالات 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: واشنطن تجاهلت الهواجس الروسية الرئيسية للضمانات الأمنية