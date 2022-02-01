تصفيات مونديال قطر .. تعادل بطعم الهزيمة للعراق ولبنان وبنكهة الفوز للإمارات

ساد تعادل بطعم الهزيمة مباراة منتخب لبنان وضيفه العراقي (1-1) التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وضع المهاجم العراقي أيمن حسين "أسود الرافدين" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 40، ورد عليه المدافع اللبناني ماهر صبرا بهدف التعادل عندما كان الشوط الأول للقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب صيدا الدولي.

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واكتفى لبنان بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 6 نقاط، ويحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى بفارق ثلاث نقاط عن منتخب الإمارات، الذي يحل ضيفا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على نظيره الإيراني، أو المتأهل إلى مونديال قطر من آسيا.

كما اكتفى العراق بنقطة واحدة أيضا، رفع بها رصيده إلى 5 نقاط، ويشغل المركز الخامس قبل الأخير.

المصدر: RT