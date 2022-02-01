تصفيات كأس العالم.. اليابان تفرمل قطار السعودية إلى قطر

ألحق منتخب اليابان الهزيمة الأولى بنظيره السعودي (2-0) في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كاس العالم 2022، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة ضمن المجموعة الثانية.

وأحرز هدفي "الساموراي" الياباني كل من اللاعبين، تاكومي مينامينو وجونيا ايتو، في الدقيقتين (32 و50) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سايتاما".

وتوقف رصيد منتخب السعودية، عند 19 نقطة، ولكنه احتفظ بصدارة المجموعة الثانية.

بينما رفع منتخب اليابان رصيده إلى 18 نقطة، وعزز مكانه في المركز الثاني، وبالتالي حظوظه في التأهل إلى مونديال قطر.

المصدر: وكالات