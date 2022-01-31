جورجينا صديقة رونالدو تكشف المستور على رمال دبي.. صورة

أشعلت عارضة الأزياء الإسبانية ​جورجينا رودريغز​ شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها على شواطئ دبي.

ونشرت جورجينا صورة لها عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" وهي تستمتع بأشعة الشمس على الرغم من أنها حامل في فترة متقدمة.

وقضت جورجينا مع رونالدو إجازة لعدة أيام مع أسرتهما خلال الأسبوع الماضي في دبي، وظهرت في أكثر من لقطة على شواطئ المدينة مع أفراد عائلتها، واحتفلت بعيد ميلادها الـ28 بطريقة مميزة تزامنا مع إطلاق فيلمها القصير "أنا جورجينا" على منصة "نتفليكس" العالمية يوم الخميس الماضي، عشية العودة إلى إنجلترا.

وشارك رونالدو في جلسة حوارية خلال أسبوع الصحة واللياقة في معرض "إكسبو 2020".

وكشف كريستيانو رونالدو عن انتظاره لمولود جديد خلال حضور الحفل السنوي لتوزيع جوائز الـ"فيفا" للأفضل في العالم "The Best" قبل نحو أسبوعين.

وحصل رونالدو (36 عاما) على جائزة خاصة جدا على إنجازه الفريد في 2021، بعد أن أصبح أفضل هداف في تاريخ المنتخبات برصيد 115 هدفا، متخطيا الرقم القياسي للمهاجم الإيراني المعتزل على دائي، الذي سجل 109 أهداف خلال مسيرته مع منتخب بلاده.

وقال رونالدو، بعد تسلمه الجائزة الخاصة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "في البداية أود التقدم بالشكر لزملائي وخصوصا في المنتخب في العامين الأخيرين. لم أتخيل مطلقا أن أحطم الرقم القياسي العالمي الذي كان 109، صحيح؟ أنا أكثر بـ6 أهداف الآن، وفخور بجائزة فيفا الذي أحترمه كثيرا. بالطبع علي شكر عائلتي وزوجتي وأولادي وقريبا سأصبح أبا من جديد، لذلك أشعر بفخر كبير...".

المصدر: RT