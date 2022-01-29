رسميا.. برشلونة يضم تراوري من وولفرهامبتون الإنجليزي
أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت التعاقد مع أداما تراوري البالغ 26 عاما قادما من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة.
🙌 عوداً حميداً!— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 29, 2022
💙❤️ #MadeInLaMasiapic.twitter.com/iqILAOawZN
وذكرت العديد من التقارير أن أداما سينضم لبرشلونة على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.
👋 مرحبا @AdamaTrd37 💙❤️ pic.twitter.com/NBMJT2A84b— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 29, 2022
ويعد تراوري البالغ 26 عاما أحد ناشئي برشلونة، حيث تواجد في أكاديمية النادي لمدة 9 سنوات، قبل أن يرحل إلى أستون فيلا الإنجليزي عام 2015.
🔙 A 9 year old Adama Traoré during a class taught by Xavi and Iniesta in 2005 in a program called 'La Classe del Barça', on TV3 [md] pic.twitter.com/UtuaIv1DIb— FCBarcelonaFl 🏆 (@FCBarcelonaFl) January 28, 2022
وتأتي هذه الصفقة في ظل رغبة "البلوغرانا" بالتخلص من المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي خلال يناير الجاري.
January 29, 2022
ويعتبر تراوري ثالث صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الشتوي) بعد الثنائي داني ألفيس وفيران توريس.
المصدر: fcbarcelona_ara/twitter
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