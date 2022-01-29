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رسميا.. برشلونة يضم تراوري من وولفرهامبتون الإنجليزي

الرياضة

رسميا.. برشلونة يضم تراوري من وولفرهامبتون الإنجليزي
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت التعاقد مع أداما تراوري البالغ 26 عاما قادما من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وذكرت العديد من التقارير أن أداما سينضم لبرشلونة على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

ويعد تراوري البالغ 26 عاما أحد ناشئي برشلونة، حيث تواجد في أكاديمية النادي لمدة 9 سنوات، قبل أن يرحل إلى أستون فيلا الإنجليزي عام 2015.

وتأتي هذه الصفقة في ظل رغبة "البلوغرانا" بالتخلص من المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي خلال يناير الجاري.

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ويعتبر تراوري ثالث صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الشتوي) بعد الثنائي داني ألفيس وفيران توريس.

المصدر: fcbarcelona_ara/twitter

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