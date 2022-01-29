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تراوري يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانضمامه إلى برشلونة

الرياضة

تراوري يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانضمامه إلى برشلونة
legion-media.ru
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ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت أن أداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي اجتاز الكشف الطبي في فريق برشلونة تمهيدا للانضمام رسميا إلى صفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيعلن تعاقده رسميا مع تراوري في وقت لاحق اليوم، بينما سيتم تقديم النجم الإسباني لوسائل الإعلام بعد غد الاثنين.

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وذكرت العديد من التقارير أن أداما سينضم لبرشلونة على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

ويعد تراوري البالغ 26 عاما أحد ناشئي برشلونة، حيث تواجد في أكاديمية النادي لمدة 9 سنوات، قبل أن يرحل إلى أستون فيلا الإنجليزي عام 2015.

المصدر: mundodeportivo.com

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