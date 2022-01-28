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أول تعليق لتراوري بعد وصوله إلى برشلونة

الرياضة

أول تعليق لتراوري بعد وصوله إلى برشلونة
legion-media.ru
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وصل اللاعب الإسباني آداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي إلى مدينة برشلونة مساء الجمعة تمهيدا لخضوعه للفحوصات الطبية في ناديه السابق، قبل التوقيع رسميا على عقود انتقاله.

وبمجرد وصوله إلى المطار، قال تراوري لقناة "TV3" الإسبانية، عن عودته لبرشلونة مجددا: "أنا سعيد للغاية".

وتأتي هذه الصفقة المنتظرة، في ظل رغبة "البلوغرانا" بالتخلص من المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي خلال يناير الجاري.

ويعد تراوري البالغ 26 عاما أحد ناشئي برشلونة، حيث تواجد في أكاديمية النادي لمدة 9 سنوات، قبل أن يرحل إلى أستون فيلا الإنجليزي عام 2015.

المصدر: وكالات

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