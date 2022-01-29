فيروس كورونا يزيد أوجاع "نسور قاسيون" في تصفيات مونديال قطر

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم إصابة العديد من أفراد بعثة منتخبه في الإمارات بكورونا، خلال الاستعداد لمواجهة كوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وجاء في بيان رسمي للاتحاد: "الاتحاد العربي السوري لكرة القدم وإدارة المنتخب الأول تتمنى الشفاء العاجل للمدرب الوطني غسان معتوق الذي حرمته الإصابة بفيروس كوفيد 19 من السفر من دمشق والتواجد مع منتخبنا في مباراة الإمارات وستحرمه أيضا من التواجد في مباراة كوريا الجنوبية بعد صدور نتائج المسحة الجديدة".

وأضاف البيان: "كما تتمنى إدارة المنتخب الوطني الشفاء العاجل للحارس خالد حجي عثمان وللاستاذ فايز وهبي مدير المكتب الاعلامي وللمعالج الروماني سباستيان وللإداري خالد السهو التعافي أيضا والعودة لممارسة عملهم بشكل كامل".

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ويلاقي المنتخب السوري نظيره الكوري الجنوبي الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.

يذكر أن فرص المنتخب السوري تلاشت تقريبا في الصراع على المركز الثالث في مجموعته للحصول على بطاقة الملحق الآسيوي المؤهلة إلى الملحق العالمي المؤهلة لكأس العالم بعد خسارته أمام "الأبيض" الإماراتي بهدفين نظيفين أمس الأول ضمن الجولة السابعة من المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات.

ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 9 نقاط معززا مركزه الثالث، فيما تجمد رصيد سوريا عند نقطتين في قاع ترتيب المجموعة الأولى.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم "قطر 2022"، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين مواجهة الملحق الفاصلة مع خامس تصفيات أمريكا الجنوبية في يونيو المقبل.

المصدر: RT