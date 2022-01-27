الإمارات تتجاوز سوريا وتقترب من ملحق تصفيات مونديال قطر (فيديو)
حقق المنتخب الإماراتي فوزا ثمينا على ضيفه السوري بهدفين نظيفين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وسجل ثنائية "الأبيض" الإماراتي كايو كانيدو ويحيى الغساني في الدقيقتين 43 و72 على الترتيب.
FULL-TIME! ⏰— #WAC2022 (@afcasiancup) January 27, 2022
🇦🇪 UAE 2️⃣-0️⃣ Syria 🇸🇾
Goals from Caio and Yahya Al Ghassani cement UAE's position in third place! #AsianQualifiers | #UAEvSYRpic.twitter.com/BWNd5L5b0P
التصفيات الاسيوية #AsianQualifiers:— التصفيات (@kaf46519889) January 27, 2022
الامارات 1× 0 سوريا
- قووووووووووووووووووووووووووول كايو الاول HD🤩 pic.twitter.com/rCfhHppoBY
وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سوريا عند نقطتين في قاع ترتيب المجموعة الأولى.
ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم "قطر 2022"، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين مواجهة الملحق الفاصلة في يونيو المقبل.
المصدر: RT
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