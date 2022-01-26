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مصر تضرب موعدا ناريا مع المغرب في مواجهة عربية خالصة ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا

الرياضة

مصر تضرب موعدا ناريا مع المغرب في مواجهة عربية خالصة ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والمصرية والمغربية على وجه التحديد الأحد المقبل لملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية الذي سيستضيف مواجهة "الفراعنة" و"أسود الأطلس".

وضرب المنتخب المصري موعدا ناريا مع شقيقه المغربي ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تغلب "الفراعنة" على منتخب ساحل العاج "الأفيال" في مواجهتهما اليوم الأربعاء ضمن دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية أمس الثلاثاء عقب فوزه على مالاوي بنتيجة 2-1.

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وتأهل إلى دور الثمانية 3 منتخبات عربية، فبالإضافة إلى مصر والمغرب صعدت تونس إلى ربع النهائي بعد فوزها الأحد الماضي على نيجيريا بهدف دون مقابل، وسيواجه منتخب "نسور قرطاج" في الدور المقبل بوركينا فاسو، السبت المقبل.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT

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