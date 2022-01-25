أشرف حكيمي يقود المغرب إلى ربع نهائي كأس إفريقيا بهدف "عالمي" (فيديو)

قلب المنتخب المغربي تأخره بهدف أمام منتخب مالاوي إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وتقدم منتخب مالاوي بهدف مبكر منذ الدقيقة السابعة عن طريق جابادينهو مهانجو بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة.

🎥 — اهداف لاتنسى ، ايهم الاجمل هدف مهانغو لـ مالاوي ام هدف اشرف حكيمي لـ المغرب 🔥؟



pic.twitter.com/31ghpNTOxH — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) January 25, 2022

وعادل "أسود الأطلس" النتيجة برأسية يوسف النصيري المتقنة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ70 تقدم المنتخب المغربي في النتيجة من ركلة حرة نفذها بطريقة عالمية أشرف حكيمي، لينتهي اللقاء بفوز "أسود الأطلس" بنتيجة 2-1.

وبهذا الفوز الثمين تأهل المنتخب المغربي إلى ربع النهائي وسيواجه الفائز من مواجهة مصر وساحل العاج والتي ستقام غدا الأربعاء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT