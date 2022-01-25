أشرف حكيمي يقود المغرب إلى ربع نهائي كأس إفريقيا بهدف "عالمي" (فيديو)
قلب المنتخب المغربي تأخره بهدف أمام منتخب مالاوي إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
وتقدم منتخب مالاوي بهدف مبكر منذ الدقيقة السابعة عن طريق جابادينهو مهانجو بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة.
🎥 — اهداف لاتنسى ، ايهم الاجمل هدف مهانغو لـ مالاوي ام هدف اشرف حكيمي لـ المغرب 🔥؟— كارتر قول ★ (@CARTER7ii) January 25, 2022
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وعادل "أسود الأطلس" النتيجة برأسية يوسف النصيري المتقنة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.
ماتفرحوش بزاااف يا بطاطستانيين 🇵🇼🇲🇦#المغرب_مالاويpic.twitter.com/4QBGL8Gs3g— Mohammed Qdiha (@mohammed_qdiha) January 25, 2022
وفي الدقيقة الـ70 تقدم المنتخب المغربي في النتيجة من ركلة حرة نفذها بطريقة عالمية أشرف حكيمي، لينتهي اللقاء بفوز "أسود الأطلس" بنتيجة 2-1.
وبهذا الفوز الثمين تأهل المنتخب المغربي إلى ربع النهائي وسيواجه الفائز من مواجهة مصر وساحل العاج والتي ستقام غدا الأربعاء.
نهاية المباراة! 🔚— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 25, 2022
🇲🇦 المغرب 2-1 مالاوي 🇲🇼#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #MARMWIpic.twitter.com/h3UIA23gbP
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
المصدر: RT
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