مصر تتأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا بفوزها على ساحل العاج بركلات الترجيح

تأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بفوزه اليوم الأربعاء على نظيره منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ولم ينجح أي من لاعبي الفريقين في هز الشباك طوال دقائق المباراة الـ90، ليحتكما لشوطين إضافيين لم يسفرا عن أي جديد، ليلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لمنتخب "الفراعنة" بنتيجة 5-4، بعد أن نجح محمد أبو جبل الذي نزل بديلا للحارس محمد الشناوي المصاب في التصدي لركلة ترجيحية ببراعة ونجاح لاعبي المنتخب المصري بتسجيل الركلات الخمس.

يتبع..