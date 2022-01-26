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الشناوي يتعرض لإصابة قوية ويضطر لمغادرة مباراة "الفراعنة" و"الأفيال" (فيديو وصور)

الرياضة

الشناوي يتعرض لإصابة قوية ويضطر لمغادرة مباراة
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تعرض محمد الشناوي حارس المنتخب المصري لإصابة عضلية قوية بساقه اليمنى خلال مباراة منتخب بلاده أمام ساحل العاج ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وسقط الشناوي أرضا متأثرا بإصابته في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة وطلب التبديل من مدرب "الفراعنة"، البرتغالي كارلوس كيروش.

وغادر الشناوي الملعب بعد أن تألق بالتصدي للعديد من الفرص الخطرة لمنتخب "الأفيال"، وشارك بديلا عنه الحارس محمد أبو جبل.

وسيواجه الفائز من لقاء اليوم، في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، المنتخب المغربي الذي تجاوز دور الـ16 بعد فوزه على مالاوي بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT

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