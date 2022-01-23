صعود أول منتخب عربي إلى دور الـ8 الكبار لكأس أمم إفريقيا.. (فيديو)

حجز منتخب تونس مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على حساب نظيره النيجيري بفوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الكاميرون.

ويدين منتخب تونس بالفضل في انتصاره لقائده يوسف المساكني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لـ"نسور قرطاج" في الدقيقة 47 من زمن اللقاء على ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة "غاروا" الكاميرونية.

#AFCON2021



كأس أمم أفريقيا | تونس 1 × 0 نيجيريا | قوووووووووووووووووووووووووووووول المساكني HD

- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/7Qbb1FrmJH — الكرة الأوروبية | دور ثمن النهائي (@AFCON22) January 23, 2022

إقرأ المزيد

وأكمل المنتخب النيجيري المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64، بعد طرد لاعب خط وسطه البديل، أليكس إيوبي، على البطاقة الحمراء مباشرة بسبب الخشونة الزائدة ضد النجم المساكني.

وضرب المنتخب التونسي موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع منتخب بوركينا فاسو، الذي تغلب بدوره على حساب نظيره الغابوني، بفوزه عليه بركلات الترجيح (7-6) بعد انتهاء اللقاء (1-1) في وقت سابق من مساء اليوم الأحد أيضا، على ملعب "ليمبي ستاديوم" بمدينة ليمبي الكاميرونية.

المصدر: RT