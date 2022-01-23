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كأس إفريقيا.. المساكني "النمس" يوجه ضربتين موجعتين لنيجيريا (فيديو)

الرياضة

كأس إفريقيا.. المساكني
AP Sunday Alamba
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تقدم المنتخب التونسي على نظيره النيجيري (1-0) في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وسجل التونسي يوسف المساكني قائد "نسور قرطاج" هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 48 من زمن اللقاء المقام على ملعب "رومدي أدجيا"
بمدينة "غاروا" الكاميرونية.

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كما تسبب المساكني "النمس"، بروحه القتالية على الكرة، في حصول لاعب خط الوسط النيجيري البديل، أليكس إيوبي، على البطاقة الحمراء مباشرة بسبب الخشونة الزائدة ضد النجم التونسي، وذلك في الدقيقة 64 أي بعد 5 دقائق فقط من دخوله أرضية الملعب.

المصدر: RT 

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