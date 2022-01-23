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كأس إفريقيا.. تونس في مواجهة صعبة ضد نيجيريا (التشكيلة الأساسية)

الرياضة

كأس إفريقيا.. تونس في مواجهة صعبة ضد نيجيريا (التشكيلة الأساسية)
Legion-Media
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كشف مدربا منتخبي تونس ونيجيريا، تشكيلتي فريقيهما الأساسيتين، لخوض المباراة المرتقبة بينهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ النيجيري أوغستين إيغافوين (56 عاما)، المدير الفني "للنسور الخضراء" بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "نسور قرطاج":

بينما اختار منذر الكبير مدرب منتخب تونس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "النسور الخضراء":

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وسيكون الفائز من هذه المباراة على موعد في الدور ربع النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع منتخبي بوركينا فاسو والغابون في هذه الأثناء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT 

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