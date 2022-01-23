كأس إفريقيا.. تونس في مواجهة صعبة ضد نيجيريا (التشكيلة الأساسية)
كشف مدربا منتخبي تونس ونيجيريا، تشكيلتي فريقيهما الأساسيتين، لخوض المباراة المرتقبة بينهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ النيجيري أوغستين إيغافوين (56 عاما)، المدير الفني "للنسور الخضراء" بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "نسور قرطاج":
Eagles’ XI vs #Sudan#soarsupereagles#team9jastrong#afcon2021pic.twitter.com/aU2rQN91RY— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) January 15, 2022
بينما اختار منذر الكبير مدرب منتخب تونس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "النسور الخضراء":
وسط غيابات هامة❌— جول العربي - GOAL (@GoalAR) January 23, 2022
اختيارات منذر الكبير لتشكيل تونس ضد نيجيريا. 🇹🇳📝#كأس_الأمم_الإفريقية - #إفريقيا_مع_جول - #AFCON2021pic.twitter.com/JUhe4ePbs0
📋 تشكيل المباراة— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 23, 2022
🇳🇬 نيجيريا 🆚 تونس 🇹🇳
كلا المدربين يكشفان الستار عن عناصرهما الأساسية لخوض المباراة 👇#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #NGATUNpic.twitter.com/dmQJbNVGGm
وسيكون الفائز من هذه المباراة على موعد في الدور ربع النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع منتخبي بوركينا فاسو والغابون في هذه الأثناء.
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.
المصدر: RT
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