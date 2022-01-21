أي مسار أصعب؟.. طريق مصر والمغرب وتونس نحو نهائي كأس إفريقيا

حسمت منتخبات مصر، والمغرب، وتونس مع 13 منتخبا آخر، تأهلها إلى الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون، وذلك بعد إسدال الستار على دور المجموعات، أمس الخميس.

وبلغت مصر دور الـ16، بعد احتلالها وصافة المجموعة الرابعة، بينما تزعم المغرب المجموعة الثالثة، وتأهلت تونس ضمن أفضل ثوالث بعد حلولها ثالثة في المجموعة السادسة.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القم "كاف"، برنامج مباريات دور الـ16 ومسار كل منتخب نحو المباراة النهائية.

ونستعرض في هذا الرصد، طريق منتخبات مصر، والمغرب، وتونس نحو النهائي:

مصر

ستلعب مصر في ثمن النهائي مع كوت ديفوار،

وفي حال تخطي "الفيلة"، سيضرب "الفراعنة" موعدا في ربع النهائي مع الفائز من مباراة منتخبي المغرب ومالاوي.

وإذا أكمل "الفراعنة" مشوارهم إلى المربع الذهبي، فإنهم سيقابلون المتأهل من الجانب الآخر من الأدوار الإقصائية، الذي تتنافس فيه منتخبات الكاميرون، وجزر القمر، وغامبيا، وغينيا.

المغرب

مسار المغرب مطابق تقريبا لمسار مصر، ففي حال تجاوز "أسود الأطلس" مالاوي في ثمن النهائي، فسيلعبون مع مصر أو كوت ديفوار في ربع النهائي، وإذا تجاوزوا هذا الدور، فسيقابلون على الأرجح الكاميرون في نصف النهائي.

تونس

وعلى عكس المغرب، فإن مسار تونس مختلف تماما عن مصر، إذا أن هناك فرضية واحدة للقاء "نسور قرطاج" مع "الفراعنة"، وهي بلوغهما سويا المباراة النهائية.

وستخوض تونس اختبارا صعبا في الدور ثمن النهائي أمام نيجيريا، وفي حال تأهل "نسور قرطاج"، سينتظرون في دور الثمانية، الفائز من لقاء الغابون وبوركينا فاسو.

وإذا واصلت تونس طريقها إلى نصف النهائي، فستقابل السنغال، أو غينيا الاستوائية، أو الرأس الأخضر، أو مالي.

المصدر: كاف