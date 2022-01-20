ليفربول يبلغ نهائي كأس رابطة المحترفين على حساب أرسنال
AP Matt Dunham
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تأهل فريق ليفربول إلى نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بكرة القدم، على حساب مضيفه أرسنال بفوزه عليه (2-0)، في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء يوم الخميس.
ويدين ليفربول بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا، الذي أحرز هدفي "الريدز" في الدقيقتين (19 و77) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الإمارات".
🎶 Wembley, Wembley! 🎶 #EFL | @LFCpic.twitter.com/T5CxRWqztU— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 20, 2022
بينما انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، يوم الخميس الماضي، على ملعب "أنفيلد".
وضرب ليفربول موعدا في نهائي كاس الرابطة مع تشيلسي، الذي تغلب بدوره على توتنهام ذهابا بهدفين نظيفين، وإيابا بهدف وحيد.
المصدر: RT
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