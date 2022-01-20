مواجهات دور الـ16 لكأس إفريقيا.. ومواعيدها

تنطلق يوم الأحد مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي انطلقت يوم 9 يناير الحالي في الكاميرون، وتستمر حتى فبراير القادم.

وفي ما يلي جدول المباريات:

إقرأ المزيد

يوم الأحد 23 يناير 2022

المباراة رقم 37: بوركينا فاسو - الغابون

المباراة رقم 38: نيجيريا - تونس

الاثنين 24 يناير 2022

المباراة رقم 39: غينيا - غامبيا

المباراة رقم 40: الكاميرون - جزر القمر

الثلاثاء 25 يناير 2022

إقرأ المزيد

المباراة رقم 41: السنغال - كابو فيردي (الرأس الأخضر)

المباراة رقم 42: المغرب - مالاوي

الأربعاء 26 يناير 2022

المباراة رقم 43: كوت ديفوار (ساحل العاج) - مصر

المباراة رقم 44: مالي - غينيا الاستوائية.

المصدر: وكالات