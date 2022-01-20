مواجهات دور الـ16 لكأس إفريقيا.. ومواعيدها
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تنطلق يوم الأحد مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي انطلقت يوم 9 يناير الحالي في الكاميرون، وتستمر حتى فبراير القادم.
وفي ما يلي جدول المباريات:
يوم الأحد 23 يناير 2022
المباراة رقم 37: بوركينا فاسو - الغابون
المباراة رقم 38: نيجيريا - تونس
الاثنين 24 يناير 2022
المباراة رقم 39: غينيا - غامبيا
المباراة رقم 40: الكاميرون - جزر القمر
الثلاثاء 25 يناير 2022
المباراة رقم 41: السنغال - كابو فيردي (الرأس الأخضر)
المباراة رقم 42: المغرب - مالاوي
الأربعاء 26 يناير 2022
المباراة رقم 43: كوت ديفوار (ساحل العاج) - مصر
المباراة رقم 44: مالي - غينيا الاستوائية.
المصدر: وكالات
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