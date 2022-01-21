مشجعو منتخب الجزائر سخروا من توقعات "الذكاء الاصطناعي".. فجاءت النتيجة صادمة!

استهزأ أنصار المنتخب الجزائري من دراسة نشرت قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا لكرة القدم حول التوقعات بخصوص المنتخبات المرشحة للفوز.

وكان حساب الموقع البريطاني الشهير "أوبتا" المختص بالإحصائيات والأرقام" على موقع "تويتر"، قد نشر إحصائية تضمنت حظوظ المنتخبات المرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا، وتصدر منتخب نيجيريا القائمة بنسبة 14.79%، وتلاه منتخب المغرب في المرتبة الثانية بنسبة 14.77%، ومن ثم المنتخب المصري في المركز الثالث بنسبة 12.93%.

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بينما جاء منتخب الجزائر في المرتبة السادسة ضمن التوقعات والترشيحات التي اعتمدت على حسابات وفق نموذج "الذكاء الاصطناعي" بالإحصائيات، إضافة إلى أرقام المنتخبات وبعض الإحصائيات المرتبطة بمشوار كل منها ضمن بطولة القارة السمراء في الطريق إلى المباراة النهائية.

وأثارت توقعات وترشيحات "الذكاء الاصطناعي" في حينه غضب وسخرية مشجعي منتخب الجزائر على وجه الخصوص.

فقد رأى أنصار منتخب الجزائر والكثير من المختصين والمحللين، بأن توقعات دراسة "الذكاء الاصطناعي" هذه بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، مؤكدين على أن منتخب الجزائر بالذات يعتبر واحدا من أبرز المرشحين لنيل اللقب، نظرا لما قدمه من أداء قوي منذ فترة تتويجه بلقب بطل النسخة الماضية لبطولة القارة السمراء "مصر 2019" ومرورا ببطولة كأس العرب "قطر 2021" التي توج بلقبها في شهر ديسمبر الماضي، رغم مشاركته في هذه البطولة بلاعبين محليين من دون المحترفين في أوروبا.

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وسجل منتخب الجزائر سلسة طويلة من دون هزائم في مبارياته، وكان يمني النفس بكسر الرقم القياسي للمنتخب الإيطالي الذي خاض 37 مباراة من دون أن يتعرض لأي هزيمة، ولكن سلسلة "لا هزائم" منتخب "محاربي الصحراء" انقطعت عند 35 مباراة في ثاني مواجهة له ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية، عندما خسر أمام غينيا الاستوائية بهدف وحيد.

وتعرض منتخب الجزائر لهزيمتين في البطولة مقابل تعادل واحد، ليتذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة يتيمة، ويودع البطولة مبكرا من دور المجموعات.

وأصاب "الذكاء الاصطناعي" في تقييمه لبعض المنتخبات حتى الآن، مثل المغربي والإيفواري، وخاصة المنتخب النيجيري، الذي وضعه في رأس قائمة المرشحين للفوز باللقب، وبالفعل قدم عروضا قوية في دور المجموعات، وأصبح المنتخب الوحيد الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية، وتأهل بجدارة وبالعلامة الكاملة إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، وسيواجه فيه منتخب تونس الذي قدم أداء متواضعا في الدور الأول.

بينما حدثت مفاجآت كبيرة في البطولة، خارج جميع التوقعات، أبرزها طبعا خروج منتخبي الجزائر وغانا من الدور الأول، وتأهل منتخبي جزر القمر ومالاوي إلى الدور ثمن النهائي.

وفي ما يلي توقعات "أوبتا" للإحصائيات والأرقام، حول حظوظ المنتخبات في الفوز بكاس إفريقيا، في الكاميرون:

منتخب نيجيريا (14.79%)

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منتخب المغرب (14.77%)

منتخب مصر (12.93%)

منتخب السنغال (12.23%)

منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" (8.27%)

منتخب الجزائر (8.15%)

منتخب تونس (7.88%)

منتخب غانا (7.31%)

منتخب مالي (3.26%)

منتخب الكاميرون (2.87%).

𝐀𝐅𝐂𝐎𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟏: 𝐖𝐡𝐨 𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐖𝐢𝐧? 🏆



Our pre-tournament #AFCON2021 predictions have Nigeria and Morocco as the most likely teams to win the Africa Cup of Nations, starting on Sunday.



Read how we've got these results & how we think the tournament will play out. ⬇️ — The Analyst (@OptaAnalyst) January 6, 2022

المصدر: وكالات