شاهد.. مصر تهز شباك السودان

تقدم المنتخب المصري على نظيره السوداني (1-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وسجل المدافع المصري محمد عبد المنعم هدف التقدم لمنتخب "الفراعنة" عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

🎥 جووووووووووووووووووووووووول هدف اول لمنتخب مصر عن طريق محمد عبدالمنعم 🔥



مصر 1-0 السودان #مصر_السودانpic.twitter.com/EsGYFbkcCL — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 19, 2022

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المصدر: RT