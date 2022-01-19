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شاهد.. مصر تهز شباك السودان

الرياضة

شاهد.. مصر تهز شباك السودان
twitter/CAF_Online
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تقدم المنتخب المصري على نظيره السوداني (1-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وسجل المدافع المصري محمد عبد المنعم هدف التقدم لمنتخب "الفراعنة" عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

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المصدر: RT 

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