التشكيلة الأساسية لـ"ملحمة" مصر والسودان ضمن كأس إفريقيا!

يلتقي منتخبا مصر والسودان في مباراة مصيرية مساء اليوم الأربعاء عند الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش (68 عاما)، المدير الفني للمنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "صقور الجديان":

بينما اختار المدير الفني لمنتخب السودان، ، برهان تية، التشكيلة الأساسية التالية لـ"صقور الجديان" في مواجهة "الفراعنة":

🇪🇬 مصر 🆚 السودان 🇸🇩



📋 تشكيل مباراة الفراعنة وصقور الجديان في ختام مباريات المجموعة الرابعة 👇#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #EGYSDNpic.twitter.com/pVQLfXR6ZK — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 19, 2022

كواليس وصول منتخبي مصر والسودان 📸



عش مع اللاعبين التفاصيل في غرف الملابس قبل انطلاق المباراة ⌛#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #EGYSDNpic.twitter.com/DXo4FZ9len — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 19, 2022

ويلعب في نفس التوقيت منتخبا نيجيريا وغينيا بيساو في الجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة أيضا.

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وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- نيجيريا برصيد 6 نقاط.

2- مصر برصيد 3 نقاط.

3- غينيا بيساو نقطة واحدة.

4- السودان نقطة واحدة.

المصدر:RT