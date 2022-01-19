التشكيلة الأساسية لـ"ملحمة" مصر والسودان ضمن كأس إفريقيا!
يلتقي منتخبا مصر والسودان في مباراة مصيرية مساء اليوم الأربعاء عند الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا.
وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش (68 عاما)، المدير الفني للمنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "صقور الجديان":
بينما اختار المدير الفني لمنتخب السودان، ، برهان تية، التشكيلة الأساسية التالية لـ"صقور الجديان" في مواجهة "الفراعنة":
🇪🇬 مصر 🆚 السودان 🇸🇩— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 19, 2022
📋 تشكيل مباراة الفراعنة وصقور الجديان في ختام مباريات المجموعة الرابعة 👇#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #EGYSDNpic.twitter.com/pVQLfXR6ZK
كواليس وصول منتخبي مصر والسودان 📸— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 19, 2022
عش مع اللاعبين التفاصيل في غرف الملابس قبل انطلاق المباراة ⌛#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #EGYSDNpic.twitter.com/DXo4FZ9len
ويلعب في نفس التوقيت منتخبا نيجيريا وغينيا بيساو في الجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة أيضا.
وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية:
1- نيجيريا برصيد 6 نقاط.
2- مصر برصيد 3 نقاط.
3- غينيا بيساو نقطة واحدة.
4- السودان نقطة واحدة.
المصدر:RT
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