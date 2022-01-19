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التشكيلة الأساسية لـ"ملحمة" مصر والسودان ضمن كأس إفريقيا!

الرياضة

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يلتقي منتخبا مصر والسودان في مباراة مصيرية مساء اليوم الأربعاء عند الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش (68 عاما)، المدير الفني للمنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "صقور الجديان":

بينما اختار المدير الفني لمنتخب السودان، ، برهان تية، التشكيلة الأساسية التالية لـ"صقور الجديان" في مواجهة "الفراعنة":

ويلعب في نفس التوقيت منتخبا نيجيريا وغينيا بيساو في الجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة أيضا.

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وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- نيجيريا برصيد 6 نقاط.

2- مصر برصيد 3 نقاط.

3- غينيا بيساو نقطة واحدة.

4- السودان نقطة واحدة.

المصدر:RT

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