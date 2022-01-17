جائزة خاصة جدا للاعب فريد.. الـ"فيفا" يكافئ رونالدو على إنجازه الفريد في العام 2021

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة خاصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل توزيع جوائز "The Best 2021" الذي أقيم اليوم الاثنين، في مقر الـ"فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية.

وحرص الـ"فيفا" على تكريم كريستيانو رونالدو (36 عاما) بعد إنجازه الفريد في 2021، بتجاوزه الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية برصيد 115 هدفا.

🏆✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!



🇵🇹 Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

وحضر رونالدو الحفل، وهو الوحيد الذي تواجد في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخلاف باقي الفائزين، حيث تسلم الجائزة من رئيس جياني إنفانتينو، رئيس الـ"فيفا"، قبل أن يعبر عن سعادته بالجائزة، قائلا عنها "جائزة جميلة".

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وقال رونالدو في تصريحات بعد تسلمه الجائزة: " أريد أن أشكر كل زملائي في العقدين الأخيرين، لم أعتقد أبدا أنني سأحطم رقم أفضل هداف على صعيد المنتخبات".

وأضاف "فخور جدا بما قدمته وسعيد بالجائزة من فيفا. أشكر عائلتي وزوجتي وأبنائي".

وتابع الدون "لدي شغف وحب لتسجيل الأهداف، أسجل الأهداف لكي أرفه عن نفسي".

وواصل "مارست كرة القدم منذ أن كنت في سن السادسة وفي كل مرة أذهب إلى المران أحب أن أسجل الأهداف وهو ما زال متواجدا حتى الآن".

وأتم رونالدو حديثه، قائلا: "سأظل متحمسا حتى النهاية ولن أفقد الشغف، دائما أقول أنني سأواصل مشواري الكروي لأربع سنوات أخرى على الأقل. طالما كانت الجاهزية الذهبية موجودة فإن الجسد سيلبي النداء".

وكان كريستيانو رونالدو قد وصل العام الماضي للهدف رقم 115 مع منتخب البرتغال ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي الذي توقف رصيده الدولي عند الهدف 109.

كما أصبح النجم البرتغالي في عام 2021 هو الهداف التاريخي لمسابقة كأس أمم أوروبا، بعد تسجيله 14 هدفا في "يورو 2020" متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة الفرنسية ميشيل بلاتيني.

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وكسر رونالدو كذلك الرقم القياسي لأفضل هداف في العالم في تاريخ كرة القدم، متخطيا حاجز 800 هدف في المباريات الرسمية.

كما دخل رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، في تشكيلة "فيفا" المثالية لعام 2021، في خط الهجوم إلى جانب الثلاثي: ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والفائزة بجائزة أفضل لاعب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والنرويجي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وتوج كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الـ"فيفا" في أول نسختين بشكلها الحالي "the best" عامي (2016 و2017)، وغاب عن القائمة المختصرة لأول مرة في هذا العالم.

المصدر: فيفا