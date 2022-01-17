الـ"فيفا" يعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فوز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم، اليوم الاثنين، خلال حفل توزيع جوائز "The Best 2021" في مدينة زيوريخ السويسرية.
وتفوق ربرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم "The Best 2021" على الثنائي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.
🚨🏆 #TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022
🌎🇵🇱 Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI
المصدر: فيفا
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