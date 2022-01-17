شاهد.. "فيفا" يعلن الفائز بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف لعام 2021

حصل الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير على جائزة "بوشكاش" لعام 2021 التي تمنح لصاحب أجمل هدف في كل عام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتفوق لاميلا على الثنائي التشيكي باتريك شيك، الذي نافس بهدفه في مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا، ضمن مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

والإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، بهدفه في مرمى تشيلسي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

The three finalists for FIFA’s Puskás Award 2021 are here ✨ [THREAD]



Érik Lamela's ridiculous rabona against Arsenal 👌



(via @SpursOfficial)pic.twitter.com/L8wOhAtsvK — B/R Football (@brfootball) January 4, 2022

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المصدر: فيفا