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شاهد.. "فيفا" يعلن الفائز بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف لعام 2021

الرياضة

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حصل الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير على جائزة "بوشكاش" لعام 2021 التي تمنح لصاحب أجمل هدف في كل عام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتفوق لاميلا على الثنائي التشيكي باتريك شيك، الذي نافس بهدفه في مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا، ضمن مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

والإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، بهدفه في مرمى تشيلسي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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المصدر: فيفا

  

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