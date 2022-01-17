محمد صلاح يتلقى صدمة كبيرة في جوائز الـ"فيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التشكيلة الأفضل خلال العام 2021 في حفل توزيع جوائز "The Best 2021" الذي أقيم بمقر الـ"فيفا" في مدينة زيوريخ السويسرية.

وخلت التشكيلة المثالية للـ"فيفا" من اسم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رغم تواجده في القائمة القصيرة.

وجاءت الالتشكيلة المثالية على الشكل التالي:

حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي دوناروما

لخط الدفاع: النمساوي ديفيد ألابا – البرتغالي روبن دياز – الإيطالي ليوناردو بونوتشي

لخط الوسط: الإيطالي جورجينيو – الفرنسي نغولو كانتي – البلجيكي كيفن دي بروين

لخط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو – النرويجي إرلينغ هالاند – البولندي روبرت ليفاندوفسكي – الأرجنتيني ليونيل ميسي.

🏆 THIS is the 2021 Men’s FIFA FIFPRO #World11



By the players, for the players.@FIFAWorldCuppic.twitter.com/i0dYe7KUwI — FIFPRO (@FIFPRO) January 17, 2022

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المصدر: فيفا