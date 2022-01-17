فرص الجزائر للتأهل لثمن نهائي كأس إفريقيا

لم يكن أشد المتشائمين من عشاق منتخب الجزائر، يتوقع بداية أسوأ من بداية "الخضر" في مسابقة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.

ويتذيل منتخب الجزائر، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة القارية، ترتيب المجموعة الخامسة بنقطة واحدة، بعد تعادله في الجولة الأولى مع سيراليون (الثالثة بنقطتين)، وسقوطه المفاجئ في الجولة الثانية أمام غينيا الاستوائية (الثانية بثلاث نقاط).

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وسيخوض "الخضر" مباراة مصيرية الخميس المقبل، في الجولة الثالثة الأخيرة، أمام كوت ديفوار متصدرة المجموعة بأربع نقاط.

ويتأهل من دور المجموعات (ست مجموعات) في بطولة كأس أمم إفريقيا، صاحبا المركزين الأول والثاني بشكل مباشر إلى ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في كل المجموعات.

ويخضع ترتيب المجموعة للمعايير المعتادة الخاصة بعدد النقاط، ولو تساوى فريقان أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء للمعايير التالية بالترتيب:

- النقاط المأخوذة من مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

- فارق الأهداف في مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

- الأهداف المسجلة في مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

-فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

- الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

- القرعة (في حال التساوي في جميع المعاير السابقة).

كيف يتأهل منتخب الجزائر لثمن النهائي

يتحتم على منتخب الجزائر الفوز بمباراته الأخيرة أمام كوت ديفوار، لأن ذلك سيضمن له التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث سيرفع رصيده إلى أربع نقاط، وسيكون متفوقا على نظيره الإيفواري بفارق المواجهات المباشرة.

صدارة المجموعة في تلك الحالة ستذهب إلى منتخب سيراليون حال فوزه بالمباراة الأخرى في المجموعة، حيث سيرفع رصيده إلى خمس نقاط، بفارق نقطة أمام الجزائر.

منتخب غينيا الاستوائية قد يحصل على الصدارة أيضا، حال فوزه على سيراليون، حيث سيرتفع رصيده إلى ست نقاط.

وفي حال فوز الجزائر، وتعادل غينيا الاستوائية، ستتساوى منتخبات الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية برصيد أربع نقاط، وسيحسم صراع الصدارة بناء على المباريات التي جمعت بينهم، بعيدا عن سيراليون.

أما في حال خسارة الجزائر أمام كوت ديفوار، فسيعني ذلك خروجها من البطولة مبكرا، حيث ستبقيها تلك النتيجة في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وحتى في حال هزيمة سيراليون بنتيجة كبيرة وتعادل الجزائر مع كوت ديفوار، فلن يتأهل "الخضر" إلى ثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث.

المصدر: وكالات