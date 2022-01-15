أول تعليق لصلاح بعد تألقه وتسجيله هدف فوز "الفراعنة" على غينيا بيساو (فيديو)

أعرب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالفوز على غينيا بيساو بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال صلاح في تصريحات صحفية بعد تسلمه جائزة رجل المباراة، عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد: "كل مباريات أمم إفريقيا صعبة، وأداء الفرق يتسم بالقوة، وهذا ظهر في لقاء غينيا بيساو".

وأضاف: "يجب علينا تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام السودان للتأهل إلى دور الـ16 ومواصلة مشوارنا في البطولة".

وتابع: "يجب أن نبذل أقصى ما في وسعنا للمنافسة على لقب إمم أفريقيا، وإسعاد الجماهير المصرية".

هدف رائع وأداء كبير جعلا محمد صلاح قائد منتخب مصر يحصد جائزة توتال إنيرجيز #كأس_الأمم_الإفريقية2021 لأفضل لاعب في مباراة #GNBEGY 🇪🇬#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @Football2Getherpic.twitter.com/C4aiBotlm8 — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 15, 2022

وبفوزه اليوم، جمع المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في البطولة القارية بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نيجيريا التي ضمنت تأهلها مبكرا عقب فوزها في وقت سابق اليوم على السودان بنتيجة 3-1.

📽 هدف منتخب مصر الأول بأقدام محمد صلاح وأسيست رائع من السولية ⚽️🔥#TeamEgypt#AFCON2021pic.twitter.com/OHWGjaFnp0 — Ahly Insider (@AhlyInsider) January 15, 2022

إقرأ المزيد

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- نيجيريا برصيد 6 نقاط.

2- مصر برصيد 3 نقاط.

3- غينيا بيساو برصيد نقطة واحدة.

4- السودان برصيد نقطة واحدة.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مع نظيره السوداني.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT