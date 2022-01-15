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بعد صيامه لـ6 مباريات.. محمد صلاح يفتتح التسجيل في مواجهة مصر وغينيا بيساو (فيديو)

الرياضة

بعد صيامه لـ6 مباريات.. محمد صلاح يفتتح التسجيل في مواجهة مصر وغينيا بيساو (فيديو)
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افتتح المنتخب المصري باب التسجيل في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وجاء هدف "الفراعنة" عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء. 

وهذا الهدف هو الأول لمحمد صلاح بعد صيامه عن التهديف في المباريات الست الأخيرة مع منتخب "الفراعنة".

وبدأ المنتخب المصري المباراة وعينه على نقاطها الثلاث لمصالحة الجماهير بتقديم عرض مميز وتحقيق الفوز، بعد الأداء المخيب أمام نيجيريا في الجولة الأولى والتي خسرها "الفراعنة" بهدف دون مقابل.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT

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