 
مباشر

محمد صلاح يقود مصر لتحقيق أول انتصاراتها في كأس إفريقيا (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يقود مصر لتحقيق أول انتصاراتها في كأس إفريقيا (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6fb

حقق المنتخب المصري فوزا صعبا على منتخب غينيا بيساو 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.

ويدين المنتخب المصري بالفضل في الفوز لقائده محمد صلاح الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة قوية بيسراه في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، جمع المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في البطولة القارية بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نيجيريا التي ضمنت تأهلها مبكرا عقب فوزها في وقت سابق اليوم على السودان بنتيجة 3-1.

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- نيجيريا برصيد 6 نقاط.

2- مصر برصيد 3 نقاط.

3- غينيا بيساو برصيد نقطة واحدة.

4- السودان برصيد نقطة واحدة.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا