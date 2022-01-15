محمد صلاح يقود مصر لتحقيق أول انتصاراتها في كأس إفريقيا (فيديو)

حقق المنتخب المصري فوزا صعبا على منتخب غينيا بيساو 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.

ويدين المنتخب المصري بالفضل في الفوز لقائده محمد صلاح الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة قوية بيسراه في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.

📽 هدف منتخب مصر الأول بأقدام محمد صلاح وأسيست رائع من السولية ⚽️🔥#TeamEgypt#AFCON2021pic.twitter.com/OHWGjaFnp0 — Ahly Insider (@AhlyInsider) January 15, 2022

وبهذا الفوز، جمع المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في البطولة القارية بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نيجيريا التي ضمنت تأهلها مبكرا عقب فوزها في وقت سابق اليوم على السودان بنتيجة 3-1.

نهاية المباراة! ⏱️



🇬🇼 غينيا بيساو 0-1 مصر 🇪🇬



يسارية رائعة من محمد صلاح تمنح الفراعنة أول انتصار في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🌟#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #GNBEGYpic.twitter.com/NIkVtiXUUm — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 15, 2022

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- نيجيريا برصيد 6 نقاط.

2- مصر برصيد 3 نقاط.

3- غينيا بيساو برصيد نقطة واحدة.

4- السودان برصيد نقطة واحدة.

—امـم افـريـقـيـا 2021



🇪🇬 مصر 1 × 0 غينيا بيساو 🇬🇼

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🎥 — هدف اول لـ مصر عن طريق فخر العرب محمد صلاح 🔥



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pic.twitter.com/qlvLAJpW0B — عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 15, 2022

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT