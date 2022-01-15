بالفيديو.. كارلوس كيروش يصالح جماهير المنتخب المصري ويوزع عليهم القبل

صالح لاعبو المنتخب المصري ومدربه البرتغالي كارلوس كيروش جماهير "الفراعنة" بعد تحقيق فوز ثمين على منتخب غينيا بيساو 1-0 يوم السبت ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس إفريقيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيروش يحتفل مع الجماهير المصرية ويحييهم ويوزع عليهم القبل بعد نهاية المباراة.

تحية مليئة بالمشاعر والأحاسيس 😍



كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يحتفل مع جماهير الفراعنة عقب تحقيق أول فوز لهم في دور المجموعات 🔝#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #GNBEGY | @Carlos_Queirozpic.twitter.com/tUmKC1TzLS — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 15, 2022

وجمع المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في البطولة القارية بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نيجيريا.

بجاحة كارلوس كيروش مدرب منتخب #مصر مع أحد الجماهير اللي اعترض على طريقة إدارة مباراة اليوم مع #نيجيريا واللي خسرناها بهدف نظيف



كيروش دخل في مشادة كلامية عنيفة مع أحد الجماهير !! pic.twitter.com/WBSA8prGDj — Ali Nabawy (@alinabawy65) January 11, 2022

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وكان كيروش قد دخل في مشادة كلامية عنيفة مع أحد مشجعي "الفراعنة" الغاضبين من الخسارة أمام نيجيريا، حيث أظهرت فيديوهات، تم تداولها حينها، المدرب البرتغالي يقترب بعد نهاية المباراة إلى أحد الحواجز الحديدية التي تفصل المشجعين عن أرضية الملعب، متحدثا بلهجة مرتفعة وملوحا بيديه باتجاه أحد المشجعين المصريين، الذي على ما يبدو اعترض بصوت عال على خيارات المدرب التي أدت إلى الهزيمة.

وطالب الكثير من عشاق المنتخب المصري بإقالة كيروش من منصبه بعد الخسارة المخيبة في المباراة الافتتاحية.

المصدر: RT