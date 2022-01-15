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بالفيديو.. كارلوس كيروش يصالح جماهير المنتخب المصري ويوزع عليهم القبل

الرياضة

بالفيديو.. كارلوس كيروش يصالح جماهير المنتخب المصري ويوزع عليهم القبل
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صالح لاعبو المنتخب المصري ومدربه البرتغالي كارلوس كيروش جماهير "الفراعنة" بعد تحقيق فوز ثمين على منتخب غينيا بيساو 1-0 يوم السبت ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس إفريقيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيروش يحتفل مع الجماهير المصرية ويحييهم ويوزع عليهم القبل بعد نهاية المباراة.

وجمع المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في البطولة القارية بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نيجيريا.

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وكان كيروش قد دخل في مشادة كلامية عنيفة مع أحد مشجعي "الفراعنة" الغاضبين من الخسارة أمام نيجيريا، حيث أظهرت فيديوهات، تم تداولها حينها، المدرب البرتغالي يقترب بعد نهاية المباراة إلى أحد الحواجز الحديدية التي تفصل المشجعين عن أرضية الملعب، متحدثا بلهجة مرتفعة وملوحا بيديه باتجاه أحد المشجعين المصريين، الذي على ما يبدو اعترض بصوت عال على خيارات المدرب التي أدت إلى الهزيمة.

وطالب الكثير من عشاق المنتخب المصري بإقالة كيروش من منصبه بعد الخسارة المخيبة في المباراة الافتتاحية.

المصدر: RT

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