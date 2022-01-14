الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعتذر لموريتانيا

قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الخميس، اعتذاره لموريتانيا بعد "فشله" في عزف نشيدها الوطني الصحيح خلال مباراة "المرابطون" الأربعاء مع منتخب غامبيا في كأس الأمم الإفريقية.

وقال الكاف في رسالة موجهة إلى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم إنه "يعبر عن أسفه لأنه وجد نفسه عاجزا عن عزف النشيد الوطني الموريتاني خلال المباراة التي جمعت أمس المنتخب الموريتاني ونظيره الغامبي".

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الرسالة الموقعة من طرف الأمين العام للكاف، فيرون موسينغو أومبا، جاء فيها أنه تلقى نسخة من النشيد الموريتاني الجديد ولكن "مشاكل فنية حالت دون وصول مهندس الصوت إلى الملف الصوتي".

وقدم أومبا اعتذاره للاتحادية الموريتانية لكرة القدم وللموريتانيين قيادة وشعبا، مضيفا: "لن يتكرر مثل هذا الحادث في المستقبل".

وكان الخطأ الذي ارتكب في عزف النشيد الوطني الموريتاني قد أثار موجة غضب وسخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقامت موريتانيا بتغيير نشيدها الوطني عام 2017، بالإضافة إلى علمها الوطني، وذلك في تعديل دستوري جرى تمريره عبر استفتاء شعبي.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: saharamedias.net