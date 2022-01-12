بعد ساعة من خطأ تحكيمي فادح.. فضيحة ثانية تشهدها بطولة الأمم الإفريقية

تواصلت الفضائح في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، وذلك قبل مباراة موريتانيا وغامبيا ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة في البطولة القارية.

وشهدت المباراة أخطاء في التنظيم عند عزف النشيدين الوطنيين لكل من موريتانيا وغامبيا.

الخلل الذي حدث خلال عزف النشيد الوطني الموريتاني، وغضب لاعبي موريتانيا. #موريتانيا_غامبيا#كاس_الامم_الافريقيهpic.twitter.com/oOMms36dYZ — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 12, 2022

وفوجئ المنتخب الموريتاني بعد الإعلان عن عزف النشيد الوطني الخاص بموريتانيا، بعزف النشيد القديم بدلا من النشيد الحالي، مما اضطر المنظمين لإيقاف النشيد، ومحاولة تشغيل النشيد الجديد، ليفشلوا ثانية، ليقوم بعض لاعبي المنتخب الموريتاني والجهاز الفني بترديد النشيد الجديد دون مرافقة التسجيل الموسيقي.

🚨 — قبل قليل تم إعادة عزف نشيد منتخب موريتانيا أكثر من مرة في مباراتهم ضد غامبيا بسبب خطأ تقني!! pic.twitter.com/goiVSNAMZF — عز (@MnbrMadrid5) January 12, 2022

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ويأتي هذا الخطأ الفادح، بعد ساعة تقريبا من الفضيحة التحكيمية المدوية في مباراة تونس ومالي، والتي اضطرت المنظمين لتأجيل مباراة موريتانيا وغامبيا لمدة 45 دقيقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قد قام بتغيير حكم الساحة في المباراة بيرنارد كاميل بالحكم الجزائري مصطفى غربال، الذي كان مكلفا بإدارة غرفة تقنية الفيديو المساعد VAR، وذلك بعد إصابة الحكم الأصلي بفيروس كورونا.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: kooora.com