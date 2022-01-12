فضيحة مدوية في كأس إفريقيا.. الحكم ينهي مباراة تونس ومالي قبل نهاية الوقت الأصلي (فيديو)

شهدت مباراة تونس ومالي فضيحة تحكيمية في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية، وانتهت بخسارة "نسور قرطاج" 1-0.

وأنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء (90 دقيقة)، حيث أطلق صافرته معلنا فوز مالي بهدف دون مقابل في الدقيقة الـ89 و45 ثانية أي قبل نهاية الوقت الأصلي بـ15 ثانية.

لقطة صافرة نهاية المباراة الدقيقة حتى ما جات 90 ؟

امم افريقياً ما هذا ؟ 😅#تونس_ماليًpic.twitter.com/K8NwRqtsER — عليش الشهري (@3lish_sh) January 12, 2022

وخرج مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير عن طوره ودخل أرضية الملعب معترضا مع لاعبيه على قرار الحكم ولاسيما أن المنتخب المالي كان يلعب في الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد تعرض أحد لاعبيه للطرد.

في سابقة من نوعها و مهزلة تحكيمية بطعم إفريقي , حكم مباراة #تونس_ماليً أنهى المباراة في الدقيقة 85 ثم قام باستئنافها و إنهائها في الدقيقة 89 pic.twitter.com/9ujrPoU5kv — Zayna Bent Bouha (@BentZayna) January 12, 2022

وكان منتخب "نسور قرطاج" يمني النفس في الاستفادة من النقص العددي لمنافسه وإدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع الذي توقعه الكثير من الخبراء بـ5 دقائق على الأقل نتيجة التوقفات الكثيرة التي حصلت في المباراة كحصول 9 تبديلات وركلتي جزاء والعودة لتقنية الفيديو المساعد VAR في مناسبتين والإصابات العديدة على أرضية الملعب بالإضافة لفترة توقف لشرب المياه، ولكن، جاء قرار حكم المباراة معاكسا، لا بل أنهى المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي في فضيحة مدوية للتحكيم في القارة السمراء.

🎥 — عصام الشوالي ياحبيبي يا امم افريقيا ياحبيبي !😂

ههههههههههههههههه الحكم ينهي المباراة قبل الوقت الاصلي ب 5 دقائق#تونس_ماليً#TeamTunisia

pic.twitter.com/t4WfJpgPZr — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 12, 2022

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يذكر أن الحكم أنهى المباراة في الدقيقة الـ85 قبل أن يتراجع عن قراره ويتابع اللعب حتى الدقيقة الـ89 والثانية الـ45.

المصدر: RT