كأس إفريقيا.. تونس تخسر أمام مالي في بداية مشوارها في البطولة (فيديو)

تعرض المنتخب التونسي للخسارة أمام نظيره المالي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.

وجاء هدف مالي من ركلة جزاء نفذها بنجاح إبراهيما كوني بعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

🏆 —امـم افـريـقـيـا 2021



🇹🇳 تونس 0 × 1 مالي 🇲🇱

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🎥 — هدف اول لـ مالي عن طريق ابراهيم كونيه



• الحساب الأساسي @CAF_2021pic.twitter.com/bE2DhgUsUk — عالم الكاف ميديا 🎬 (@CAF1_2021) January 12, 2022

وأضاع المنتخب التونسي فرصة ذهبية لإدراك التعادل في الدقيقة الـ77 عندما أضاع القائد وهبي الخزري ركلة جزاء تصدى لها حارس مالي ببراعة.

ويلعب "نسور قرطاج" في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT